Siyam World lance le premier circuit de karting des Maldives

Situé dans l'atoll de Noonu, à 45 minutes de vol en hydravion de l'aéroport international de Velana, et également accessible en vol domestique de 30 minutes depuis l'aéroport de Maafaru, suivi d'un trajet de 10 minutes en speed boat. Siyam World est un resort 5* all-inclusive 24h/24 qui transcende les cultures et les frontières pour offrir à ses clients une gamme toujours croissante d' expériences "jamais vues auparavant" - du plus grand parc aquatique flottant de l'océan Indien au premier ranch de chevaux des Maldives. Le resort de 54 hectares dont 4 km de plages et 6 km de récifs propose une variété de 15 catégories d'hébergement allant de 81 à 712m², de luxuriantes Sunset Pool Beach Villas, de vastes Beach Suites avec piscine de 2, 3 et 4 chambres et des Villas sur pilotis dotées de piscine et toboggan de 2, 3 et 4 chambres.Pas moins de 18 restaurants et de bars, dont le restaurant japonais, le restaurant thaï, le restaurant maldivien, le restaurant espagnol, et, une cave à vin souterraine pour un dîner accords mets et vins intimiste, sont à la disposition des clients. Le resort comprend également un espace de restauration contemporain vitré appeléposé sur la plage. Celui-ci propose un concept de cuisine en direct avec des chefs en résidence parmi les plus talentueux du monde. Les clients peuvent bénéficier de l'incomparable formule WOW! 24h/24, un concept haut de gamme all-inclusive offrant une sélection de 100 vins, cocktails et champagnes et une multitude d'activités de bien-être et de remise en forme, d'excursions, de sports nautiques, et d'activités pour enfants et adolescents.Pour plus d'informations, visitez le site Siyam World ou suivez-nous sur Instagram Twitter ou TikTok