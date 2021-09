Solotour sort sa nouvelle brochure groupe 2022

Même nos circuits classiques ont été re-visités afin d'offrir de nouvelles découvertes !"

"Notre spécialité étant le voyage sur-mesure, tous ces programmes peuvent bien entendu être revus et modifiés pour s’adapter aux demandes des clients."

Solotour vient de sortir sa brochure groupe 2022, dorénavant sous forme numérique.Tous lesen cliquant sur le lien suivant https://brochure2022.solotour.fr Au menu : France, Méditerranée et Corse, Italie, Espagne - Andorre, Suisse, Autriche, Benelux, Royaume-Uni - Irlande, Allemagne, Europe de l'Est, Scandinavie - Russie, Portugal, Randonnées, Evasions lointaines, Croisières, City Break, Escapades et Isolite.avec de nouveaux itinéraires insolites, escapades, et évasions lointaines. "précise Jean-François Guieu, directeur de Solotour qui ajoute :