Sondage : ventes, comment se présente l'année 2020 ?

sondage TourMaG.com

La page 2019 tournée, les regards se portent sur 2020. Après une année marquée par la faillite de Thomas Cook et de deux compagnies françaises XL Airways et Aigle Azur, comment se profile ce nouveau cru ? Nous vous posons la question.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 10 Janvier 2020

Lu 313 fois