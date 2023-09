SpeedMedia : Préparez 2024 et rencontrons-nous à l’IFTM

Plus de 20 ans que SpeedMedia n'avait pas revu ses offres ! La plupart des grands travaux entrepris par l'entreprise dès le début de cette année sont désormais quasiment prêts à être présentées et le salon IFTM 2023 sera l'occasion de faire le point.

Un parcours de réservation totalement revisité Il est en place sur le site B2C du Tour-Opérateur du Groupe depuis plusieurs semaines afin de pouvoir le tester et de l'éprouver en conditions réelles ! Le tout nouveau tunnel de réservation a enfin vu le jour et donne actuellement pleine et entière satisfaction. Plus moderne, totalement repensé et construit par les équipes de SpeedMedia, ce tunnel de réservation en temps réel semble répondre parfaitement aux attentes de l'éditeur en affichant une nette amélioration du ratio de look-to-book, ces indicateurs qui permettent de mesurer l'efficacité des systèmes de réservations et le taux de conversion entre le nombre d'utilisateurs B2C qui vont rentrer dans le tunnel et le nombre de réservations effectuées.



Le "Méga-Tunnel" qui est le nom de code interne de cette toute nouvelle solution a été créé afin de pouvoir réserver aussi bien un billet d'avion q'un séjour packagé ou encore une combinaison de produits tels qu'un vol plus hôtel dans le cadre d'un package dynamique. L'accent a été mis sur la facilité d'utilisation par le client mais également sur la force de combinaison d'offres au sein d'un seul et même environnement.



C'est un outil puissant et moderne conçu pour offrir une expérience conviviale et intuitive aux utilisateurs afin de faciliter le processus de réservation de voyages. L'interface de l'outil est conçue de manière à être visuellement attrayante et à présenter clairement les différentes étapes du processus de réservation. Les éléments de navigation, les boutons et les sections sont organisés de manière logique pour guider les utilisateurs à travers le processus.



La navigation au sein du moteur de réservation est rendue fluide grâce à des icônes explicites, des liens très bien placés et les utilisateurs peuvent facilement accéder aux différentes options telles que la recherche de vols FLEX si elle est proposée par le TO, de typologies d'hébergement et des différentes options obligatoires ou facultatives constituant un Package. Chaque option de voyage (vol, hôtel, excursions, etc.) est accompagnée de descriptions détaillées selon ce que les TO peuvent indiquer ou fournir par le biais de leur système de réservation. Cela permet aux utilisateurs d'avoir une idée claire de ce à quoi s'attendre avant de faire une réservation.



L'outil guide les utilisateurs à travers le processus de réservation étape par étape et un récapitulatif de la réservation en cours est présent en permanence, sur chaque étape, permettant ainsi de contrôler son dossier en toute simplicité et avec une grande efficacité. Chaque étape est clairement expliquée, et les utilisateurs peuvent vérifier et confirmer leurs choix avant de passer à la prochaine étape. Relié à des systèmes de paiement externes, le tunnel propose des méthodes de paiement variées et sécurisées.



Bien entendu, la version pour mobiles a été pensée avant même de travailler sur la version pour ordinateur offrant ainsi une expérience de réservation fluide aussi bien sur smartphones que sur tablettes.



Dans l'ensemble, la facilité d'utilisation de l'outil informatique pour réserver des voyages repose sur la simplicité de navigation, la clarté des informations, la modernité de présentation et la convivialité de l'interface..



Speedmedia : fin de la formule de base à 99€ Dès le début de l'an prochain, SpeedMedia abandonnera donc sa formule d'accès à ses outils proposée à 99€ par mois. Celle-ci sera remplacée par un seul et unique contrat, simplifié et agrémenté de nombreux Modules et/ou Options qui alimenteront l'offre de l'éditeur afin de répondre au mieux et au plus près des attentes de ses clients Agences de Voyages, Réseaux et Tour-Opérateurs.



La nouvelle formule basique commencera à 299€ par mois et proposera beaucoup plus de points de paramétrage que la précédente qui pourront évoluer dans le temps. Permettant de créer un site et diffuser facilement des centaines d'offres en provenance de dizaines de Tour-Opérateurs, cette solution sera davantage orientée vers le traitement de demandes d'informations, de leads et de devis en ligne.



L'Option e-Commerce proposée avec un supplément de 200€/mois autorisera l'agence à disposer du tout nouveau tunnel de réservation présenté ci-dessus et de partir sur un axe beaucoup plus digital et e-commerce comme l'indique son appellation. Possibilité pour le client final d'effectuer des devis en temps réel, de contrôler les disponibilités, les suppléments, les variations de tarifs selon la composition des voyageurs, les vols accessibles en FLEX si c'est le cas et, bien entendu, la réservation en temps réel et le paiement en ligne !



La toute nouvelle technologie mise en autorisera également une personnalisation plus intuitive pour chaque agence. La personnalisation intuitive du moteur de réservation en ligne de voyages constitue une avancée majeure pour améliorer l'expérience des utilisateurs en leur offrant des options qui correspondent parfaitement à leurs besoins et à leurs préférences. Le moteur de réservation permettra aux agences et tour-opérateurs d'ajouter des informations personnalisées tout au long du parcours de réservation



SpeedMedia conserve également et développe toujours ses nombreux autres modules tels que la gestion de Stocks en ligne, les réservations privées permettant à des individuels de s'inscrire en ligne sur un groupe constitué, les listes cadeaux - véritables cagnottes en ligne-, le module Comités d'Entreprises et Partenaires, un coffre-fort de mots de passe, un module de réservation B2B, etc. moyennant un supplément tarifaire qui est désormais totalement lissé pour chacune de ces options.



Pour les plus aguerris et les plus demandeurs, SpeedMedia a même pensé à regrouper toutes ces options et modules au sein d'une offre à 800€HT/mois dans laquelle tout est inclus. Cette offre, dite Premium et déjà adoptée par 15 à 20% des clients de Speedmedia, inclut la totalité des modules et permet aussi de répondre à des besoins plus spécifiques (traitement de catalogues privés, utilisation des API web services, etc.).



Plus de Produits et plus de contenu



Par le biais de ce deal technico-commercial, il s'agit de mettre en place un connecteur qui permettra chercher une quinzaine, voire une vingtaine de tour-opérateurs supplémentaires avec lesquels SpeedMedia ne travaille pas forcément en direct pour l'instant. Certains TO intéressent tout particulièrement des Clients de SpeedMedia et il était logique de proposer ces nouvelles sources de contenu et de réservations au travers des nouvelles offres 2024.



Ces nouveautés sont développées de façon à n'entrainer aucun changement si possible dans la façon d'utiliser les outils et la plateforme SpeedMedia afin que les Clients puisse bénéficier de tous ces avantages sans modifier leurs méthodes de travail...

Ces nouvelles offres 2024 apporteront aussi leur lot de contenu supplémentaire et de Tour-Opérateurs connectés à la plateforme. Comme le mentionnait l'article TourMaG du mois d'avril dernier, les travaux d'intégration et de connectivité à la plateforme concurrente Orchestra avancent.

Une rentrée bien chargée et très studieuse Les Clients actuels de SpeedMedia concernés par ces changements ont tous été prévenus l'an passé par la résiliation de leur contrat. Ces grands travaux ont démarré fin 2022, lorsque Speedmedia a décidé à l'époque de résilier la majeure partie de ses contrats pour laisser le temps à ses clients - s'ils le souhaitent - de trouver une autre solution. Désormais, chacun sera contacté et bénéficiera d'une présentation, d'explications et de nouveaux contrats simplifiés pour relancer le business en ligne, conforter la confiance de ses clients, générer de nouvelles ventes et renforcer la visibilité des entreprises utilisant les services de SpeedMedia.



L'éditeur de logiciels de voyages, qui fournit des sites Web et sa plateforme de réservation aussi bien à des agences de voyages de proximité qu'à de très grands comptes en passant par de nombreux réseaux de toutes tailles, des distributeurs, des producteurs, des autocaristes ou encore des CE sera également présent sur le salon IFTM 2023 qui se déroulera du 3 au 5 octobre Pte de Versailles à Paris. Stand H070 !



Vous avez des projets... Pour chaque nouveau projet, SpeedMedia s’engage à établir une relation de confiance et de qualité auprès des agences de voyage ou des tour-opérateurs qui font appel à ses services.



SpeedMedia propose des solutions qui s’adaptent à vos modes de fonctionnement ainsi qu'une palette de modules et outils façonnés pour vous grâce à sa connaissance du secteur et son expertise technique. Quand bien même la majeure partie des outils et plateformes sont mutualisés, vous pouvez construire à votre goût, vos moteurs de recherche, pages de résultats et fiches produits sur les systèmes de Kits, tout en tirant profit de la plateforme multi-Tours Opérateurs



… Qu’attendez-vous ? Il est grand temps que vous utilisiez les bons outils !



Élargissez votre périmètre de vente en optant pour un site Web SpeedMedia.



Contacts

Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :



• Formulaire de contact

• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande.

