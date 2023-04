Laurent Briquet (Speedmedia) : "Nous repartons sur de nouvelles bases pour 2024"

Ainsi, dans le courant du 2e semestre 2023, les clients de Speedmedia verront non seulement les tarifs évoluer, mais aussi le produit.



" Nous sommes en train de construire un méga tunnel, comme on l'appelle en interne. Nous modernisons la partie tunnel de réservation accessible en temps réel avec l'offre de nos partenaires tour-opérateurs ", précise Laurent Briquet.



Ce tunnel mutualisé sera le même pour chaque client de Speedmedia, bien que customisé aux couleurs de chaque opérateur. Il existe déjà chez Resaneo depuis plusieurs années, mais a été revu il y a trois ans pour y inclure la possibilité de réserver des packages dynamiques (vols + hôtels).



Dans les prochains mois, la version améliorée permettra aux agences de réserver les offres packagées des TO (circuits, autotours, thalasso, croisières, etc.). " Terminé à 90% ", le premier client à tester ce nouveau service ne sera autre que Quartier Libre, le tour-opérateur maison du Groupe Resaneo – Speedmedia, pour ses ventes directes.



" Cela nous permettra d'effectuer les dernières modifications, pour ensuite, tour-opérateur après tour-opérateur, intégrer les différents systèmes de réservation - avec les options - et les différentes offres. Les premières livraisons ont eu lieu début avril chez Quartier Libre, ce qui nous donne environ trois mois pour tester, peaufiner, affiner les dernières modifications ", ajoute Laurent Briquet.



En modernisant techniquement et graphiquement le tunnel de réservation, Speedmedia espère encore améliorer les ratios de "look to book", c'est-à-dire le taux de conversion entre le nombre d'utilisateurs B2C qui vont rentrer dans le tunnel et le nombre de réservations effectuées. " Depuis trois ans, nous testons ce tunnel de réservations et nous avons aujourd'hui des taux de conversion quasiment dix fois supérieurs avec ce tunnel que nous sommes en train de mettre en place ", précise Laurent Briquet.



L'objectif étant que ce nouveau méga tunnel soit opérationnel au 1er janvier 2024.