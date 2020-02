Sri Lanka: Prolongation des soldes sur le visa!

Le décision ministérielle indique que " Le Cabinet des ministres a approuvé la publication d'un programme de visa gratuit pour les touristes arrivant au Sri Lanka en provenance de 48 pays pour une période de six mois à compter du 1er août 2019. En conséquence, pendant la période de mise en œuvre du programme de visas gratuits, il a été observé une augmentation du nombre d'arrivées de touristes en provenance de ces pays. Compte tenu de cette situation, la proposition du ministre du Tourisme et de l'Aviation de prolonger la période de délivrance de visa sans frais pour une nouvelle période de trois mois, du 1er février 2020 au 30 avril 2020, a déjà été approuvée par le Cabinet ".



Interrogé par les médiaux locaux, le porte-parole du Cabinet des Ministres, Ramesh Pathirana, rapporte que " les professionnels locaux du secteur ont fait pression sur le gouvernement pour la poursuite du programme, malgré une légère perte constatée des revenus et une baisse de 15% des arrivées touristiques ces derniers mois, en raison notamment des attentats de Pâques 2019 et du coronavirus... ".



Il précise que " la peur actuelle du coronavirus entraîne une baisse des flux touristiques mondiaux, la décision d'étendre le régime de visa gratuit est donc la bienvenue ".