Station de ski : les moniteurs voient rouge suite aux annonces d'Emmanuel Macron

Le Président de la République annonce l’ouverture des commerces et des activités de plein air pour le périscolaire à partir du 28 novembre.



Et le syndicat de questionner : " La montagne n’est-elle pas une activité de plein air ?



Les grands espaces naturels qu’offre pourtant la montagne favorisent « spontanément » l’air pur, la mise en place des indispensables gestes barrières et la distanciation sociale.



Est-ce plus difficile d’accueillir des français sur un Domaine Skiable plutôt qu’en ville ou en bord de mer ?"



Pour le SNMSF, l'ouverture des stations limitrophes avec la France posera problème, d'autant plus dans la volonté d'harmonisation européenne voulue par Emmanuel Macron.



Les moniteurs sont plus de 17 000, avec un statut indépendant, dans ces conditions le syndicat demande au Gouvernement la révision de cette décision.



"i[Il devient urgent, socialement et humainement, pour toute une profession et tout un écosystème de clarifier cette question afin que la mobilisation générale pour lutter contre l’épidémie ne soit pas remise en cause ", conclut le communiqué.



Malheureusement l'exécutif n'a pas décidé d'aborder la question des stations dans les prochains jours...