Stations de montagne : +1,7 point du taux d'occupation pour les fêtes

Les stations de montagne ont fait le plein pour les fêtes de fin d'année. Le taux d'occupation pour les vacances de Noël et du jour de l'an a progressé de 1,7 point par rapport à la même période l'an dernier.



" Avec un taux d'occupation de 85,6% en moyenne, de nombreux vacanciers ont choisi la montagne pour profiter des joies de la neige dans les stations à l'occasion des vacances de Noël et du Jour de l'An.



Ils étaient particulièrement nombreux à célébrer le passage en 2020 en stations avec un taux d'occupation qui a grimpé à 92,5% pour la semaine du Nouvel An, en augmentation de 6,2 points" a déclaré Charles-Ange GINESY, Président de l'Association Nationale des Maires des Stations de Montagne.