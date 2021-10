Suisse : le principal fonds de garantie tourisme va assurer les risques entre professionnels

Comme de nombreux fonds de garantie tourisme en Europe, le fonds suisse se finançait jusqu'à présent par les adhésions et les cotisations annuelles de ses souscripteurs. « Ces cotisations sont calculées sur le chiffre d'affaires de l'opérateur, son niveau de risque, mais aussi sur son statut », nous explique Marco Amos, le directeur du Fonds de Garantie de la branche suisse du Voyage.



Les opérateurs de tourisme doivent également fournir de solides contre-garanties bancaires, ou financières placées sur un compte séquestre, évaluées en fonction du chiffre d'affaires réalisé. « Nous procédons également à des analyses de solvabilité sur la base des comptes annuels, qui ne vont pas impacter le niveau des cotisations, mais peuvent jouer sur les montants des contre-garanties demandées », poursuit-il.



Il faut dire que la loi fédérale suisse sur les voyages à forfait est « assez similaire à la directive européenne sur les voyages à forfait », nous explique Marco Amos. « Mais du fait qu'elle n'a pas été révisée, elle s'apparente davantage à celle de 1990 », poursuit-il.



En Suisse, donc, comme dans l'Union Européenne, les agences de voyages sont responsables envers le consommateur de la bonne exécution du contrat, indépendamment du fait que les prestations dues soient à fournir par elles-mêmes ou par d’autres prestataires de services.



Mais le système mis en place il y a plus de 25 ans commençait à battre de l'aile. « La loi exige du Fonds de protéger les consommateurs en cas d'insolvabilité d'un opérateur, mais ne nous donne pas la marche à suivre pour faire fonctionner le fonds, ni comment le financer, nous avons donc décidé de faire évoluer le système », commente Marco Amos.



Une décision qui intervient alors que, ces dernières années, les réserves du fonds ont fondu comme neige au soleil, au fil des faillites... Et que la pandémie de Covid-19 est venue aggraver la situation.



« Aujourd'hui, le risque que pèse la faillite des tour-opérateurs affiliés est estimée entre 3,5 et 4 milliards de Francs Suisses (entre 3,27 et 3,73 milliards d’euros, ndlr). Nos réserves ne sont plus suffisantes pour couvrir ce risque.



D'autant plus que les agences de voyages font moins de chiffre d'affaires depuis la pandémie et que nous estimons que les risques de faillites liés à la pandémie pourraient être plus importants dans le futur », ajoute-t-il.