Sun Siyam Resorts : des offres incomparables pour des vacances inoubliables en famille, en couple ou entre amis

Depuis l'ouverture de son premier complexe aux Maldives (Sun Siyam Vilu Reef) en 1998, le portefeuille de Sun Siyam Resorts s'est étendu à cinq îles privées de luxe, dont le Siyam World ouvert en octobre 2021. Le groupe gère cinq îles-hôtels de luxe 4 étoiles sup (Sun Siyam Olhuveli) et 5 étoiles (Sun Siyam Iru Fushi, Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef et Siyam World) aux Maldives, ainsi qu'un boutique-hôtel 5* en bord de mer sur la côte Est du Sri Lanka (Sun Siyam Pasikudah). Chaque complexe met en valeur son emplacement idyllique et son caractère à travers un programme sur-mesure d'expériences insulaires et sous-marines, allant des résidences de chefs internationaux aux aventures océaniques.Détenus et gérés par le groupe Sun Siyam Resorts - une société privée créée en 1990 - les resorts reflètent la chaleur légendaire de l'hospitalité maldivienne et du fondateur et directeur visionnaire et brillant du groupe, Ahmed Siyam Mohamed.Pour toute demande, contacter Gérald Béché, directeur des ventes, par mail à gerald.beche@sunsiyam.com Pour plus d’informations sur le groupe Sun Siyam Resorts, cliquer ici : Sun Siyam Resorts | Hôtels de luxe aux Maldives et au Sri Lanka