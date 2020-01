Supertripper veut automatiser la politique voyage et compenser le carbone directement en ligne

TourMaG.com - Vous n'êtes donc pas incentivé sur le volume auprès de vos fournisseurs ?



Maxime Pialat : Non. Nous sommes indépendants vis à vis de nos fournisseurs. Nous touchons une commission fixe qui n'est pas incentivée sur le volume.



Notre modèle économique repose sur un abonnement SAAS (Software as a Service) par voyageur affaire à partir du premier voyage dans le mois. Et le mois où le collaborateur ne voyage pas, il n'y a pas d'abonnement.



Ce système évite les frais variables. L'entreprise peut exactement prévoir ses dépenses.



TourMaG.com - Concernant les fournisseurs, comment travaillez-vous avec eux ?



Maxime Pialat : Nous travaillons le plus possible en direct connect. C'est le cas avec Booking et Expedia, mais aussi avec les compagnies aériennes. Nous sommes très avancés avec Air France. Cette année 90% des grandes "majors" seront en direct connect.



Nous sommes live avec la SNCF, nous sommes d'ailleurs les premiers à proposer la modification et l'annulation des billets de train 100% en ligne. Il est possible de le faire en B2C, et il était aberrant de pas pouvoir le faire en B2B.



Sur la location de voitures nous avons un mix GDS, direct connect. Enfin nous travaillons aussi avec les GDS pour intégrer les tarifs négociés sur l'aérien. Et puis, ils développent aussi leur solution autour de NDC.