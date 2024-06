T’as-tu visité Ottawa ?

Pour une capitale, elle a des airs bien bucoliques ! On l’imagine sage mais la ville est rythmée de festivals toute l’année. Laissez-vous surprendre par Ottawa, une ville nord-américaine comme vous n’en avez jamais vu.Dans ce nouvel épisode, on se donne rendez-vous dans la capitale du Canada, direction le sud-est de la province de l’Ontario, à 8h de vol et 6h de décalage horaire de Paris.Connaissez-vous son originalité ? Ses incontournables et ses secrets bien gardés ?Pour connaître les pépites d’Ottawa, on a rencontré la créatrice de contenus Milaine Astride , une Française installée là-bas depuis belle lurette : elle nous confie ses bons plans comme seuls les locaux en ont le secret.Et on termine l’épisode avec notre ami Sébastien Desnoyers-Picard, Vice-Président de l’ Association touristique autochtone du Canada pour parler des liens entre Ottawa et les communautés autochtones !Rendez-vous sur votre plateforme préférée (dont Amazon Music Apple Podcasts (Itunes), Deezer Spotify et YouTube ) pour retrouver le premier épisode de la 3e saison de notre podcast Tire-toi une bûche !Auteures et animatrices : Cyrielle Bon & Maryse Normandeau pour l’office de tourisme du Canada en France ( MyCanada.fr Réalisation : Studio Aller-Retour Toutes les expériences en français au Canada sur SalutCanada.ca