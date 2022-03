Episode 4 : « T’as-tu vu nos aurores boréales ? »

Connaissez-vous la différence entre aurores polaires et australes ? De quoi dépend leur couleur ou encore les formes qu'elles peuvent prendre ?Aujourd'hui dans notre balado, on s'intéresse aux aurores boréales… Ces voiles verts, rouges ou violets qui dansent dans le ciel de la nuit polaire ! On vous raconte leurs légendes et on vous dit où, quand et comment en voir au Canada.Notre invité François Lefevre a été guide d'aurores boréales pour le spécialiste Northern Tales à Whitehorse au Yukon, et Jason Picard-Binet nous parle de ce phénomène lumineux vu par les Autochtones du Canada.Pour être le premier notifié du prochain podcast mensuel (le mercredi 13 avril), abonnez-vous sur votre plateforme préférée (dont Amazon Music Apple Podcasts (Itunes), Deezer Spotify et YouTube ) ! Les trois premiers épisodes sont disponibles depuis mercredi 9 février 2022.