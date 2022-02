T’as-tu vu nos ours au Canada ?

Episode 2 : « T’as-tu vu nos ours ? »

Quelle est la couleur de peau des ours blancs ? Savez-vous qu'il est considéré comme un mammifère marin ? Quelles différences entre un grizzli et un ours noir ? Et Winnie l'ourson, d'où vient-il ?Dans le deuxième épisode de notre balado, on vous dit tout sur la vie des ours, où, quand et comment les observer au mieux au Canada Sonia Nicholl, agente de la faune pour Parcs Canada à Golden en Colombie-Britannique décrypte leurs comportements et Jason Picard-Binet explique pourquoi l’ours est un animal important dans la culture autochtone Pour être le premier notifié du prochain podcast mensuel, abonnez-vous sur votre plateforme préférée (dont Amazon Music Apple Podcasts (Itunes), Deezer Spotify et YouTube ) ! Les trois premiers épisodes sont disponibles depuis le 9 février 2022.Découvrez les expériences francophones au Canada