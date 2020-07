TUI France : Un été en toute sécurité dans les clubs Marmara et Lookéa

36 Club Lookéa et Club Marmara sont ouverts depuis le 1er juillet, sur 15 destinations moyen-courrier et 1 destination long-courrier (La Martinique)*.

Les juillettistes ont retrouvé l’ambiance de leur club de vacances dans des conditions sanitaires optimales pour assurer la sécurité de tous dans un état d’esprit de détente.



TUI France s’est préparé activement à la reprise en lien avec l’évolution de la situation internationale et des directives gouvernementales. Pour la saison été, TUI France propose un bel éventail de destinations et une offre large en cohérence avec l’ouverture de certains pays aux Français et la réglementation suite à la crise sanitaire du Covid.

Des mesures optimales et ciblées en club pour assurer la tranquillité des vacanciers Pour assurer la tranquillité de tous, dans chaque club de vacances un responsable référent est en charge du suivi quotidien du protocole sanitaire. Ces mesures viennent s'ajouter aux réglementations légales des destinations de vacances, Club Marmara et Club Lookéa . Les équipes des Clubs Marmara et Clubs Lookéa sont ainsi formées à toutes les mesures d’hygiène et de sécurité, selon le programme complet lancé par le groupe TUI en coopération avec le cabinet de conseil spécialisé Cristal International Standards.

36 clubs Marmara et Lookéa accueillent les vacanciers cet été TUI est heureux d’avoir de nouveau ouvert ses clubs best of, tant appréciés des vacanciers comme le Club Marmara Golden Coast (Athènes), le Club Marmara Grand Bleu (Corse), le Club Lookéa Kinetta (Athènes), le Club Lookéa Cala Blu (Sardaigne)… Et les voyageurs découvriront deux nouveautés : le Club Marmara King Saron (Corinthe) et le Club Lookéa Ostria en Crête. Les équipes d’animations ont adapté leur programme pour assurer la sécurité de tous sans oublier pour autant le mot d’ordre des vacances : profiter et s’amuser en toute sérénité. Les amoureux des clubs avec une animation 100% francophones seront chouchoutés par des animateurs impatients de les retrouver.

Immersion en plein mois de juillet au Club Marmara Grand Bleu avec des vacanciers épanouis ! L’offre de reprise TUI France* suite à la crise sanitaire du Covid cet été, c’est :

- 18 idées d’évasion en France,

- 36 clubs de vacances ouverts depuis le 1er juillet sur 15 destinations moyen-courrier et 1 destination long-courrier, la Martinique, soit la réouverture de plus de 50% de son offre clubs pour l’été 2020.

- Des séjours TUI moyen-courrier

- 20 destinations moyen-courrier en circuits Nouvelles Frontières et circuits TUI

- Des séjours Passion des îles

- Les voyages sur mesure





*Cette situation est susceptible d’évoluer, au regard des plans de vol, des mesures gouvernementales françaises ou des pays concernés.



