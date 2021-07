TY-WIN : Déjà plus de 1000 acteurs touristiques pour la Destination France

8 mois après sa sortie, la solution digitale bretonne TY-WIN compte déjà plus de 1000 partenaires dans son écosystème. Hôteliers, prestataires, Agences de voyages, réceptifs : tous les maillons de la chaîne touristiques se fédèrent autour de cette nouvelle solution, bien décidés à pouvoir proposer une belle alternative française sur le marché de la réservation en ligne.

Rédigé par Ty-Win [contenu sponsorisé] le Lundi 5 Juillet 2021

Désormais, le marché touristique peut compter sur Ty-Win. Cette solution digitale rassemble des offres de voyages françaises à un seul et même endroit et permet aux agences de voyages et au TO de venir y faire leur marché.



Véritable plateforme des meilleures vacances en France, elle se nourrit du savoir-faire des agences réceptives privées qui ont vu en Ty-Win le tremplin pour rebondir dans le contexte sanitaire de 2020.



Karine Guyon et Anthony Laplagne, deux responsables d’agences réceptives adhérentes à France DMC Alliance sont unanimes : « Sans Ty-Win, nous aurions mis beaucoup plus de temps à capter le marché français qui ne s’adresse pas aux agences comme nous, par manque de connaissance de notre métier. »



Et Karine de Loire Secrets, basée à Angers de poursuivre : « avec Ty-Win, toutes les parties prenantes de nos séjours en France oeuvrent dans une relation saine, au service du client, avec la possiblité que chacun puisse les commercialiser plus facilement. Dès sa visite sur le site web de l’agence ou de l’hôtel qui l’a installé, on réserve en quelques clics son séjour clé en main avec le professionnalisme et l’assistance d’une agence réceptive, habilitée à le proposer. » C’est finalement, cela qui change tout.



Avec Ty-Win, l’heure est à la co-construction de séjours de qualité où chaque partie prenante cherche à donner son meilleur service, sa meilleure idée pour qu’il profite aux clients, dans le respect du travail de chacun. C’est finalement le maillon qui manquait pour permettre à la chaîne touristique française de résister contre les OTA.



Pour Anthony, responsable d’Europe Active en Corse, ce nouveau réseau de distribution fait la part belle à des relations basées sur la confiance et la proximité. « Avec Ty-Win, nous renforçons les liens déjà établis avec nos partenaires en leur proposant encore plus d’écoute et en leur permettant de co-construire avec nous des offres qui répondent aux besoins de leurs clientèles »



Assurément, une autre manière de proposer la Destination France est en marche et avec elle, la mobilisation d’un écosystème d’excellence plus respectueux de tous.



