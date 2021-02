Tahiti Et Ses Îles : l’exemption des frais d’annulation et de modification étendue jusqu’au 31 décembre 2021

Pour offrir aux visiteurs une plus grande flexibilité et encourager par là-même la prise de réservations des séjours Tahiti Et Ses Îles appliquent depuis juillet 2020, une politique qui permet d’annuler ou de modifier des séjours sans frais jusqu’à fin mars prochain.



Compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, les acteurs locaux du tourisme ont décidé d’étendre cette politique commune d’annulation et de modification de séjours à toutes nouvelles réservations effectuées jusqu'au 31 octobre 2021 pour des séjours effectués avant le 31 décembre 2021 dans les cas suivants :



• La fermeture des frontières du pays de résidence du client,

• L'incapacité de se rendre en Polynésie française en raison de la fermeture des frontières des zones de transits,

• La fermeture des frontières de la Polynésie française,

• L'incapacité de se rendre en Polynésie française pour un voyageur dont le test Covid-19 se révélerait positif en amont de son départ,

• L'incapacité de séjour en Polynésie française pour un voyageur déclaré positif à son arrivée en Polynésie française ou lors de son séjour.