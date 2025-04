la facilité et l’insouciance avec laquelle on pouvait partir m’a surpris. C’était une façon inenvisageable aujourd’hui. A mi chemin entre le voyage de masse et les voyages d’explorateurs

Routard

Bien que diverses, compte tenu des histoires personnelles, les motivations de ces jeunes ont surtout permisComme le dit encore l’auteur : «».Des différences de taille motivées par l’état du monde et notamment les conflits et gouvernements totalitaires qui parsèment aujourd’hui la route allant d’Istanbul à Lahore. Autres différences majeures : la faiblesse des moyens de communication de l’époque. On se laissait des messages porte restante ou dans les bureaux d’American Express que l’on venait ou pas chercher. On ne se téléphonait jamais. Et évidemment, en matière de guides, il a fallu attendre 1973 : le premier «» pour commencer à savoir à peu prés dans quelle direction aller.Rien de commun avec nos cyber communications, nos réseaux sociaux, nos influenceurs, nos messageries déversant messages, photos et films pour la plupart inutiles.D’ailleurs, à propos de photos et de films, la partie n’a pas été très facile pour le réalisateur car, au risque de surprendre les plus jeunes de nos lecteurs, on ne faisait quasiment ni photo ni film, faute d’avoir les appareils adéquats. Mais, cette lacune a été complétée par les entretiens avec d’autres protagonistes de cette époque : des médecins, des anciens ambassadeurs et quelques personnalités exceptionnelles comme ces visiteurs d’Auroville dans l’état de Pondichéry qui eurent le privilège de rencontrer Mira Alfassa, « la mère »….… Tout cela pour dire qu’entre pseudo comédies flirtant avec un marketing évident, il est des images et des narratifs capables de creuser dans les racines de la mémoire et de restituer la sociologie et l’air du temps d’époques révolues. Indispensables à une connaissance approfondie de la population touristique et peut-être à son futur,. Quand le monde ne suffoquait pas sous la technologie et que les images de voyages restaient imprimées dans nos têtes, dans des mots et des musiques…En savoir plus sur : Tailler la route