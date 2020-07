Tanganyika Expéditions rouvre ses lodges en Tanzanie et poursuit ses projets durables

En 2018, Tanganyika Expéditions proposait en moyenne 70% d'électricité photovoltaïque pour 30% d'électricité classique dans ses structures. Le rééquipement de plusieurs de ses unités vise, à fin 2020, un objectif moyen d'un ratio 90% / 10%.



En octobre, deux nouvelles voitures électriques seront mises en service et la flotte passera de sept à neuf véhicules, qui opéreront dans le nord de la Tanzanie sur des missions différentes.



Ces deux nouvelles voitures (de 3ème génération), seront équipées des batteries et de la technologie RENAULT/ CARWATT. En juin 2018, Tanganyika Expéditions mettait en service des véhicules 4x4 de safari 100% électriques et 100% solaires.



La réduction des plastiques est un nouveau front pour la société. Début 2019, Bashay Rift Lodge est devenu le premier lodge 100% sans bouteilles plastique. D'ici à fin 2020, Tanganyika remplacera les bouteilles d'eau en plastique par des gourdes thermos personnalisées, qui seront offerte à chaque voyageur, l'objectif étant de supprimer un quart de million de bouteilles en plastique par an sur l'ensemble de ses lodges.