Les voyageurs non vaccinés peuvent réaliser un test PCR négatif, avec QR Code, de moins de 72 heures avant le départ.



Ces derniers devront également se soumettre à un test antigénique à leur arrivée, à leurs frais. Il est possible de payer le test en ligne (10 USD pour le continent depuis le site du ministère de la Santé, 25 USD pour Zanzibar depuis le site du ministère de la Santé).



Le Quai d'Orsay précise que "De nombreux faux cas positifs ayant été détectés avec des tests antigéniques, il est préférable d’effectuer des tests PCR."



Sont exemptés de la présentation d’un certificat de vaccination, d’un test PCR et du test rapide les enfants de cinq ans et moins, les passagers en transit et les équipages d’avions.