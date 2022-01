Tendances 2022 : C. comme Cocooning et Néo Cocooning 🔑

Le Covid est passé par là . Le et les confinements aussi, et ils ont fait leur œuvre sur les comportements de nos contemporains., le seul, qu’il a bien fallu aménager et équiper afin d’y cohabiter le plus sereinement possible, souvent en famille, mais surtout le plus confortablement possible.Le néo cocooning est donc entré dans les chaumières avec ses nouvelles fonctionnalités : notamment un espace pour travailler, pardon pour télétravailler. Ce qui n’a pas été sans impliquer de nouveaux aménagements et de nouvelles dépenses :Les équipements sportifs légers se sont aussi invités via toutes sortes de machines permettant de se dégourdir les jambes et la tête. Les plus chanceux ont opté pour des Jacuzzi tant qu’il y en avait de disponibles.afin de suivre plus confortablement programmes de divertissement : films, concerts, visites virtuelles, jeux… Autre fonction indispensable et amplifiée par le néo cocooing :histoire de mijoter les petits plats que l’on n’a pas forcément envie de se faire livrer.Et puis, il y a le, devenus indispensables pour tenter de respirer et de renouer le contact avec les arbres, l’air frais, bref… la nature.[