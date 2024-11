Tenerife part à la rencontre des professionnels français du tourisme

En décembre 2024, l' Office de tourisme de Tenerife organise un roadshow à, renforçant ainsi ses liens avec les tour-opérateurs (TO) et agents de voyages (AGV) français.Du, ces rencontres visent à promouvoir une offre de voyage enrichie d’expériences uniques, tout en favorisant la collaboration entre laChaque soirée commencera à 18h30 et proposera aux participants une immersion dans l'univers de Tenerife , avec des présentations et des échanges avec les représentants de l'île. Les professionnels français pourront ainsi découvriret obtenir des informations pratiques pour enrichir leurs offres.