Mondial Tourisme table sur 10 000 pax au Maroc en 2023

C’est pour cela qu’un éductour a été organisé la semaine dernière avec la participation de 35 agents de voyages de tous les réseaux de distribution - à l’exception de Selectour qui ne référence pas Mondial Tourisme - avec pour point d’orgue la visite de Marrakech et notamment du Mondi Club Ryads Park 4*, un établissement sur lequel le tour-opérateur a pris des engagements fermes.



Le groupe a pu également se familiariser avec les autres établissements 5* programmés : l’Eden Andalou Suites Aquapark & Spa, le Mövenpick, le Sofitel 5, le Kenzi Rose et El Olivar Palace.



Détente et festivités n’ont pas été oubliées avec les visites de la place Jemaa El Fna et du souk de la médina et un dîner festif au Palais Jad Mahal.



L’éductour aurait dû se conclure par une sortie hors de la ville en direction de la vallée de l’Ourika, mais le parcours de l’équipe nationale du Maroc au Qatar en aura décidé autrement.



La ville était entièrement aux couleurs du pays et l’excitation est montée à son comble pendant la diffusion du match Maroc-Portugal.



Le groupe d’agents de voyages ne pouvait manquer une telle occasion de partager cette émotion collective. D’autant qu’elle a été suivie par la victoire incontestable de la France sur l’Angleterre. Carton plein !