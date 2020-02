Thaïlande : Les voyagistes limitent la casse, les réceptifs croulent sous les annulations !

Avant de regarder si loin, il est des acteurs qui accusent le coup.



Les réceptifs notent, eux, un accroissement vertigineux des annulations. Alors que le marché chinois est totalement atone, la population ayant eu interdiction de se déplacer à l'étranger pour contenir l'épidémie.



" Nous avons des annulations en masse sur des peurs incontrôlables. Ce qu'il se passe, au regard des chiffres et de la faible mortalité du virus, est totalement irrationnel, " se désole Edouard George, le président du réceptif Phoenix Voyages.



A l'image des tour-opérateurs, le Réceptif se doit d'être convaincant mais surtout former les agences de voyages qui font face à des clients se rendant en agence avec la ferme intention d'annuler.



Rien que cette semaine, le spécialiste de la Thaïlande a dû enregistrer 900 annulations quasiment que sur le MICE, une activité nettement plus sensible aux problématiques de sécurité.



" Le coronavirus est aussi l'occasion pour ceux qui ont peur de voyager d'annuler, c'est le prétexte parfait. Ainsi, nous avons une forte chute dans la prise de décision et donc dans la concrétisation des dossiers, " observe Jérémy Grasset, directeur de Shanti Travel.



Sauf que si les voyages en Chine peuvent être reportés sans frais, ce n'est pas le cas ailleurs, le coronavirus n'est pas une excuse valide pour les prestataires touristiques à destination.



" Le problème que nous avons en plus de la contre-publicité, est que pour les hôteliers et les compagnies aériennes le virus n'est pas une cause suffisante pour annuler. Ainsi, les gens annulent mais nous devons aussi les facturer, " rapporte Claude Domont, le directeur de Siam Panoramic.



Un double effet malvenu qui complexifie la tâche de chacun, avec d'un côté des clients qui ont peur et de l'autre des professionnels qui doivent facturer.



Si la fatigue est plus que palpable, elle serait encore pire à destination. Alors que les Chinois ne peuvent plus sortir de leurs frontières, les sites touristiques sont vides, les restaurants ne voient plus passer un touriste et les animations sont désertées.



" Le problème n'est pas seulement le tourisme, mais c'est toute l'économie du pays qui est touchée, " clame Marc-René Chikli.



Avec une activité qui représente environ 12% des richesses du pays, le gouvernement thaïlandais vient même de revoir ses prévisions de croissance économique à la baisse.