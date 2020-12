Thaïlande : le visa touristique spécial sera proposé à tous les pays du monde

le Cabinet a pris la décision d'ouvrir le visa STV constatant que la mesure antérieure avait attiré moins de visiteurs que prévu avec 825 voyageurs provenant de 29 pays qui ont profité de ce programme spécial depuis sa création

Golf Quarantine

Les prochaines modalités d'obtention du visa STV n'ont, pour l'heure, pas encore été dévoilées par l'Ambassade Royale de Thaïlande en France mais cela devrait intervenir dans les prochains jours, le site consulaire indiquant toujours qu'à l’heure actuelle les français n'y sont pas éligibles.La porte-parole adjoint du gouvernement, Ratchada Dhnadirek, a déclaré hier que "".Action-Visas vous tiendra informé, dès que possible, de la mise en service de ce nouveau visa touristique long séjour, les voyageurs de plus court séjour pouvant d'ores et déjà réclamer plusieurs types de visas , comme le tourisme "TR" ou encore le non-immigrant "O" pour les seniors.Autre annonce hier,Laest une période de quarantaine pour les personnes entrant en Thaïlande dans le but de faire de l'exercice en jouant au golf. Les touristes pourront jouer des parties et faire des activités de santé pendant la quarantaine, selon un programme de service édité à l'avance par une entreprise de golf. Il s'agit d'une installation de quarantaine, de surveillance, de prévention et de contrôle du Covid-19, ainsi que de jouer au golf et de pratiquer des activités de santé pendant un certain temps selon le Centre de gestion de la situation des maladies infectieuses.