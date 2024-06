Thermalisme : Thierry Dubois est réélu Président du CNETh

Le CNETh, plaide ainsi en faveur d’une plus grande contribution de la médecine thermale dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé, ainsi qu’à une meilleure intégration dans l’offre territoriale de santé pour déployer la prévention, la participation au « bien vieillir » et à une offre de rééducation fonctionnelle.



La santé est au cœur des préoccupations de tous : le thermalisme est un atout incomparable pour nous inciter à prendre soin de nous et a toute sa place pour traiter les maux de notre société

Thierry Dubois, Président du Conseil de surveillance des Thermes de Saujon, a été réélu Président du CNETh.», insiste Thierry Dubois. Laura Landry , Directrice générale des thermes et du pôle thermal Sources d’équilibre comprenant les thermes de Brides-les Bains et Allevard ainsi que Florian Hugonet , Directeur général du Domaine de Marlioz d’Aix-les-Bains, ont également été élus administrateurs.Lors de cette Assemblée générale qui s’est tenue au MEDEF, Patrick Martin, Président du Mouvement des Entreprises de France, est intervenu et a rappelé que le CNETh est un membre actif du Comité Acteurs de santé du MEDEF.