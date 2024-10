Toulouse : la province espagnole d'Álava à la rencontre des pros du tourisme

Les institutions touristiques d'Álava/Pays Basque, le Conseil Provincial d'Álava et la Mairie de Vitoria-Gasteiz, ont le plaisir d’inviter les professionnels du tourisme à une présentation de leur destination « ÁLAVA VENEZ VOYAGER »,: Présentation de la destination ÁLAVA « ÁLAVA VENEZ VOYAGER » et de ses nombreux avantages en présence des responsables du tourisme d'Álava et de Vitoria-Gasteiz, suivie d'un cocktail accompagné de vin de l'appellation d'origine Rioja Alavesa.Les professionnels du tourisme intéressés sont invités à s’enregistrer via ce formulaire pour s’inscrire à l’événement.