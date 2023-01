TourMaG.com : 1998-2005, en route vers la diversification !

De plus en plus technique et tyrannique, l'algorithme génial inventé par deux jeunes étudiants américains de l'université de Stanford (Larry Page et Sergey Brin) ne cesse d’évoluer et de se sophistiquer.

S’y positionner en bonne place devient une sorte de quête du Graal pour des milliers de référenceurs dont le métier (trafic manager) est en train de naître.



Mais nos moyens sont insuffisants pour nous offrir les services d’une de ces webagencies qui poussent comme des champignons. TourMagazine, faute de savoir-faire et de moyens techniques, humains et financiers adaptés, végète sans jamais trouver son public. Frustrés et lassés, nous mettrons fin à l’acharnement thérapeutique en 2010. Le rêve est passé.



Notre ADN professionnel a repris le dessus. Aux débuts laborieux de notre média grand public succédèrent ceux, prometteurs, de BrochuresenLigne.com. L’idée germait depuis longtemps dans nos esprits et avait fait son bonhomme de chemin dès nos débuts, Rue de la Palud.



Les PDF de ces magnifiques brochures polychromes en papier glacé, dont on ne savait que faire, nous faisaient fantasmer. Nous avions fait quelques tentatives, maladroites et pas très convaincantes en 2001. Mais le haut débit à l’époque était encore réservé à quelques happy fews…



Nous remettrons le couvert 5 ans plus tard avec le succès que l’on sait. Copié mais jamais égalé, le site Brochures en ligne placé sous la responsabilité de Gentiane Romanet, recense aujourd’hui la plus importante somme de brochures digitales de l’industrie touristique, tous secteurs confondus.



(A SUIVRE...)