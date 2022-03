Tourisme d'affaires : Marseille tient le cap en 2021

"les demandes pour 2022 sont importantes sur Marseille et Aix en Provence, avec de nombreuses demandes de séminaires et conventions en last minute.



Les clients restent beaucoup en France, le sud et la Provence sont une valeur sûre. Nous avons des atouts : notre climat, notre art de vivre, nos infrastructures, et l'accessibilité."

Pascale Bigo précise quePour 2022, le Bureau Métropolitain des Congrès Aix Marseille Provence a concocté un large plan d'actions qui s'articule autour de 4 salons, 10 workshops, 4 démarchages à l’étranger, 6 éductours et 4 soirées networking.Mais déjà pour cette année,dont 26 supérieurs à 900 personnes (Euromaritime , congrès de la Mutualité Française, congrès des Notaires de France, JRES, ESSMA…).A noter également l' European Professional Club Rugby qui se déroulera du 23 au 23 mai 2022, qui réunira 3000 personnes hors supporters.