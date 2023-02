Tourisme : faut-il donner des béquilles aux canards boiteux ? 🔑

Les analystes parlent de plus en plus d’une reprise économique en "K", un mouvement paradoxal qui favorise les mieux armés et fait plonger les plus faibles.



La montée en gamme, la qualité de service, l’offre augmentée, motivent la stratégie des opérateurs qui en ont la capacité, que ce soit à la mer ou à la montagne, en France ou à l’export… On n’a pas besoin de se faire du souci pour eux.



Mais les autres ? Ceux qui ne peuvent pas suivre par manque de capacité d’investissement, de volonté ou de possibilité de se réinventer…



L’État, les banques, les organismes publics ou privés doivent-ils répondre aux appels à l’aide ? Doivent-ils remettre des tuyaux sur des organismes malades et peut-être trop affaiblis par la crise ou leur manque de vision ?



Bref, les canards boiteux ne sont pas les plus agiles pour courir ou rebondir. Ce n’est pas une paire de béquilles qui les fera aller plus vite.