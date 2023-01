Où est la "grande gueule" qui incarnera le tourisme réceptif français ? 🔑

Sans équivoque et avec beaucoup de sympathie, TourMag suit les travaux du réseau France DMC Alliance qui a pris l’initiative de rassembler les petites structures pour leur donner des outils et un porte-voix. Sans y voir aucune connotation péjorative,Il fut un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, quand un Georges Toromanof, président de l’ex-SNAV et grand réceptif parisien, savait tempêter au nom des réceptifs. Petit à petit, Patricia Linot lui emboite le pas, avec méthode et entêtement.Saura-t-elle regrouper les autres initiatives qui ont pris le tourisme en France comme un marchepied plus politique et syndical qu’opérationnel ?Voilà beaucoup de questions auxquelles nous aimerions voir des réponses positives.Oui, il y a un parti pris de notre part pour ceux qui font bouger les choses sans se contenter de discours ! Oui, c’est aussi le rôle d’un média de déplorer les divisions et les balles dans le pied quand tout le secteur aurait à gagner à plus d’intelligence collective et moins d’égo individuel.qui ne dédaigneraient plus à vendre un circuit gastronomique aussi cher qu’une semaine au Maroc ou en Croatie. Les produits existent. Ils ne sont pas encore très visibles mais de plus en plus accessibles. Alors un petit coup de coude Monsieur Plus ?