Tourisme fluvial : Le Boat ouvre une nouvelle base à Ottawa

Le Boat travaille en étroite collaboration avec

Parcs Canada, la Commission de la capitale nationale et l'exploitant de la marina locale. La société va ainsi pouvoir offrir quatre points d’amarrages et une réception au pavillon du lac Dow

le Pavillon est un endroit animé qui permet de passer de très bons moments. On y loue des kayaks, des canoës ou des pédalos... puis on partage un bon repas dans un restaurant avec vue sur le lac

Avec cette base, le Groupe souhaite accueillir toujours plus de clients canadiens, américains, mais aussi européens, en proposantà partir de la base principale de Smiths Falls (Ontario) et inversement.", précise Le Boat.Le lac Dow est un petit lac artificiel sur le canal Rideau, situé à deux kilomètres au nord des chutes Hog's Back, en plein cœur d'Ottawa. Cet emplacement permet deBasé au 1001 Queen Elizabeth Drive, "", commente Le Boat.En hiver, le Pavillon du Lac Dow constitue la porte d'entrée de "La plus longue patinoire du monde" et accueille les événements du Winterlude Festival (le "Bal de Neige").