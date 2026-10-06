Tourisme international : une croissance qui ralentit au 1er semestre 2026

Face à ce ralentissement, ONU Tourisme a également revu ses prévisions annuelles à la baisse.



L’organisation table désormais sur une progression de 1 à 2% des arrivées internationales en 2026, contre une précédente estimation de 3 à 4% publiée en début d’année.



La suite de l’année dépendra notamment de l’évolution du conflit au Moyen-Orient, des cours du pétrole et de l’inflation.