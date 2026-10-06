TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Tourisme international : une croissance qui ralentit au 1er semestre 2026

ONU Tourisme revoit ses prévisions à la baisse


Le tourisme international a progressé de 0,4% au premier semestre 2026, selon le dernier Baromètre du tourisme mondial d’ONU Tourisme. Une hausse qui reste limitée : après avoir augmenté de 2% au premier trimestre, les arrivées internationales ont reculé de 1% au deuxième. Le ralentissement s’explique notamment par les tensions au Moyen-Orient, la hausse des coûts du voyage et les perturbations du trafic aérien.


Rédigé par le Mercredi 7 Octobre 2026 à 18:30

Après un début d’année dynamique, le tourisme international a marqué le pas au printemps. ONU Tourisme recense 690 millions d’arrivées sur les six premiers mois de 2026, soit seulement 0,4% de plus qu’un an auparavant - DepositPhotos.com, @sdecoret
Après un début d’année dynamique, le tourisme international a marqué le pas au printemps. ONU Tourisme recense 690 millions d’arrivées sur les six premiers mois de 2026, soit seulement 0,4% de plus qu’un an auparavant - DepositPhotos.com, @sdecoret
Aer Lingus
Publié en septembre 2026, le dernier World Tourism Barometer d’ONU Tourisme dresse le bilan de l’activité touristique internationale sur les six premiers mois de l’année.

Le rapport analyse le nombre d’arrivées de touristes internationaux dans les différentes régions du monde afin de suivre l’évolution des flux touristiques.

Sur cette période, 690 millions d’arrivées ont été enregistrées, soit une hausse de 0,4% par rapport au premier semestre 2025.

Cette progression reste toutefois très limitée. Après un premier trimestre en hausse de 2%, les arrivées internationales ont reculé de 1% au deuxième trimestre.

Le deuxième trimestre marque un retournement

Autres articles
Entre janvier et mars, les arrivées internationales avaient augmenté, puis, la tendance s’est inversée.

Et le mois de juin confirme ce ralentissement, avec une baisse mondiale de 3% des arrivées internationales. Avril avait déjà enregistré un recul de 3%.

ONU Tourisme souligne notamment l’effet du calendrier des vacances de Pâques, qui avaient commencé en mars cette année, mais aussi l’impact du conflit au Moyen-Orient.

Au total, les 690 millions d’arrivées enregistrées entre janvier et juin ne représentent que 3 millions de plus qu’au premier semestre 2025.

L'Europe : entre croissance et pression

Toutes les régions ne connaissent pas la même évolution.

Sur l’ensemble du premier semestre, l’Europe affiche +3%, les Amériques +2% et l’Afrique +4%.

L’Europe occidentale connaît toutefois un mois de juin beaucoup plus difficile, avec une baisse de 6% des arrivées internationales. ONU Tourisme évoque notamment les épisodes de fortes chaleurs enregistrés dans plusieurs destinations.

Les marchés asiatiques montrent également des évolutions différentes selon les sous-régions. L’Asie du Nord-Est progresse de 3%, tandis que l’Asie du Sud recule de 5% et l’Asie du Sud-Est de 1%.

L’Asie-Pacifique peine encore à retrouver son niveau de 2019. Les arrivées internationales progressent de seulement 1% au premier semestre.

En juin, la baisse atteint notamment 5% en Asie du Sud-Est, liée à une demande moins soutenue sur certains marchés asiatiques et des perturbations des liaisons aériennes via le Moyen-Orient.

Le Moyen-Orient toujours en baisses

En conséquence du conflit, la situation est beaucoup plus marquée au Moyen-Orient.

Les arrivées internationales y ont diminué de 22% au premier semestre.

La guerre déclenchée dans la région au début du mois de mars a directement affecté les flux touristiques, mais également le transport aérien international.

Certaines liaisons ont été perturbées ou suspendues, avec des répercussions au-delà des seuls pays concernés. La situation aérienne s’est toutefois progressivement améliorée en mai et juin, avec la réouverture de certaines liaisons après l’annonce d’un cessez-le-feu.

Des voyageurs toujours attentifs au prix

Au-delà du contexte géopolitique, le coût du voyage reste un facteur déterminant pour la demande.

Les prix élevés du pétrole alimentent notamment les coûts du transport, tandis que les pressions inflationnistes continuent de peser sur le budget consacré aux vacances.

ONU Tourisme revoit ses prévisions pour 2026

Face à ce ralentissement, ONU Tourisme a également revu ses prévisions annuelles à la baisse.

L’organisation table désormais sur une progression de 1 à 2% des arrivées internationales en 2026, contre une précédente estimation de 3 à 4% publiée en début d’année.

La suite de l’année dépendra notamment de l’évolution du conflit au Moyen-Orient, des cours du pétrole et de l’inflation.

Lu 293 fois

Tags : international, onu tourisme, voyageur
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

L'Alberta au fil des saisons, sur mesure avec Worldia

L'Alberta au fil des saisons, sur mesure avec Worldia
Il est des terres qui changent de visage à chaque saison sans jamais rien perdre de leur grandeur....
Civitatis
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

IFTM 2026 : dynamique, enthousiaste et chaleureux

IFTM 2026 : dynamique, enthousiaste et chaleureux
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Tourisme international : une croissance qui ralentit au 1er semestre 2026

Air France-KLM génère 114 milliards d’euros de retombées économiques en Europe

eDreams ODIGEO s’associe à Amazon Alexa pour la recherche de voyages par IA

A Paris, les expositions de l'automne devraient soutenir la fréquentation touristique

Turkish Airlines accueille la conférence sécurité de l’IATA à Istanbul

Brand News

La République dominicaine avec Air Europa : de Saint-Domingue à Punta Cana - bien plus que les Caraïbes !

La République dominicaine avec Air Europa : de Saint-Domingue à Punta Cana - bien plus que les Caraïbes !
Plages de sable blanc, eaux turquoise, cocotiers et douceur tropicale… La République dominicaine...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

LES SALONS DU TOURISME : Un temps fort pour booster votre activité !

LES SALONS DU TOURISME : Un temps fort pour booster votre activité !

Civitatis Pro : huit ans à l'écoute des professionnels du tourisme pour transformer la façon de vendre des expériences

Civitatis Pro : huit ans à l'écoute des professionnels du tourisme pour transformer la façon de vendre des expériences
AirMaG

AirMaG

Air France-KLM génère 114 milliards d’euros de retombées économiques en Europe

Air France-KLM génère 114 milliards d’euros de retombées économiques en Europe
CruiseMaG

CruiseMaG

Ambassador Croisières et Digimood récompensés aux Cas d’Or Région Sud

Ambassador Croisières et Digimood récompensés aux Cas d’Or Région Sud
Distribution

Distribution

Geek, impatient, exigeant... le client de plus en plus assisté ?

Geek, impatient, exigeant... le client de plus en plus assisté ?
Futuroscopie

Futuroscopie

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

RIU rénove le Riu Touareg et renforce son offre familiale au Cap-Vert

RIU rénove le Riu Touareg et renforce son offre familiale au Cap-Vert
La Travel Tech

La Travel Tech

eDreams ODIGEO s’associe à Amazon Alexa pour la recherche de voyages par IA

eDreams ODIGEO s’associe à Amazon Alexa pour la recherche de voyages par IA
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

LVMH Hotel : Vincent Billiard nommé directeur des opérations

LVMH Hotel : Vincent Billiard nommé directeur des opérations
Partez en France

Partez en France

A Paris, les expositions de l'automne devraient soutenir la fréquentation touristique

A Paris, les expositions de l'automne devraient soutenir la fréquentation touristique
Production

Production

Exotismes met le cap sur les Canaries pour diversifier son offre

Exotismes met le cap sur les Canaries pour diversifier son offre
Transport

Transport

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel lance un outil d'analyse des coûts des voyages d’affaires

FCM Travel lance un outil d'analyse des coûts des voyages d’affaires
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyages de groupes : ATR lance un outil pour évaluer les offres responsables

Voyages de groupes : ATR lance un outil pour évaluer les offres responsables
TravelJobs

Emploi & Formation

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias
/****************** *** OCTOBRE ROSE ** ******************/