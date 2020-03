Tourisme : l'éternel féminin contre l’éternel masculin... pas le même combat !

Autant de remarques qui nous amènent à instruire le débat sur le genre.



Dans un monde fait par les hommes mais dans un siècle qui devrait être féminin, la réalité féminine constitue-t-elle une spécificité à prendre en compte ?



Doit-on entrer dans une bataille sur la théorie du genre lorsque l’on pose certaines questions comme la réalité des différences hommes/femmes au niveau des pratiques de loisirs par exemple, dont on sait qu’elles sont sexuées, dès les premières colonies de vacances ?



Indéniablement, les femmes sont plus férues de lecture et pratiques artistiques que les hommes ! Indéniablement, un ballon de foot suffit à contenter des petits garçons alors que leurs compagnes de jeu raffolent de danse et de chant.



Des préférences qui subsisteront toute la vie, d’ailleurs. Y compris parmi les vacancières et touristes seniors.



Sans vouloir attiser le feu d’une théorie née dans les années 1970 dans les milieux féministes américains, affirmant que l’identité sexuelle est une construction sociale, observons que si femmes et hommes ont des besoins différents dans des situations de déplacements touristiques et tentent d’y répondre chacun à leur façon, tout cela est de bonne guerre.



La montée en puissance des femmes dans les professions touristiques et leur influence, vont aussi dans le sens de l’Histoire. Elles ont un rôle à jouer et le jouent bien. Cela tombe sous le sens.



En tant que voyageuses, malheureusement, la situation est plus complexe.



Les mentalités devraient évoluer au niveau planétaire pour qu’une voyageuse se sente moins menacée qu’un homme et aussi libre que lui. On n’en est pas là. C’est pourtant sans doute sur ce chapitre qu’il faudrait intervenir.