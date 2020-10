Tourisme : quels enseignements tirer de l'étude faite à partir du comportement de 2 millions d'internautes ?

Les petites lignes des contrats ont la cote, puisque leurs lectures sont en hausse de +28% de consultation après la période de confinement. Si vous vous demandiez qui lisez les asterisques et autres inscriptions en police de taille 2 avec une loupe vous avez votre réponse : en 2020 ce fut tout le monde !



La fameuse quête de réassurance, chère aux patrons du tourisme, ne fut pas un mythe, mais une réalité. Et elle le sera tant que durera cette crise, dont il convient de soigner vos offres.



" Les gens n'ont pas eu peur de dépenser de l'argent, mais il faut que les conditions d'annulations soient les plus souples possible. Le client a besoin d'être rassuré et ne pas être enfermé dans un achat, " confie Guillaume Zaffaroni le fondateur et président de WAG.Travel.



Tout comme les investisseurs, les voyageurs mesurent le risque et deviennent plus prudents.



Et alors que l'achat touristique est devenu assez compliqué, le temps d'analyse et pour se renseigner s'est allongé. Les achats se sont faits au dernier moment.



38% des personnes ont acheté leurs séjours entre 35 et 8 jours avant leur départ, contre environ 25% habituellement. Une affirmation confirmée par de nombreux professionnels.



Une fois arrivés sur place, les voyageurs vont chercher une confirmation et pas spécialement une source d'inspiration. D'ailleurs il est intéressant de noter que des familles de touristes pourtant proches ne se rencontrent pas.



Par exemple dans le sud-ouest, les amoureux des marchés ne rencontrent pas ceux des villages typiques. L'affinage des données est tel, qu'il est possible de noter une nette distanciation sur ces deux types de population.



" D'ailleurs après avoir analysé les sites de destinations du sud-ouest, je leur conseillerais vivement d'axer leur communication sur la gastronomie et le vin.



Il faut décliner tous les plaisirs de la bouche, " conseille vivement le responsable de la start-up.



Pour un premier galop d'essai de la part de WAG.Travel, c'est une belle réussite qui en appelle d'autres. Alors que les vacances de la Toussaint se dessinent et que les montagnes se parent de blanc, la jeune pousse souhaite réitérer l'étude sur les sports d'hiver.



La version industrielle de la solution conçue par WAG.Travel devrait être finalisée d'ici la fin de l'année. .



Il sera possible de rencontrer l'équipe de la start-up, lors des rencontres e-tourisme de Pau, le seul événement touristique en présentiel de l'année. Un salon qui permettra aussi de sensibiliser les professionnels sur l'utilisation de leurs propres données.



" C'est l'avenir du tourisme, même si cela dépend du niveau de maturité des acteurs sur la question. Il est possible d'utiliser sa data intelligemchement et ne plus acheter celle des autres, " conclue Guillaume Zaffaroni le fondateur et président de WAG.Travel.



La data est sans doute le cadet des soucis des agences de voyages et tour-opérateurs pour le moment, mais ce sujet ne devra pas être oublié à la reprise de l'activité, sous peine de perdre encore du terrain !