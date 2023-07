Tourisme spatial : le 1er semestre 2023 a tenu toutes ses promesses

- 3 janvier 2023 : SpaceX lève 750 millions de dollars lors d’un nouveau tour de table. Ce faisant, la valeur de la société est estimée à 137 milliards de dollars.



- 4 janvier 2023 : Le Français Gama a déployé sa voile solaire dans l’espace.



- 7 janvier 2023 : Echec, le deuxième en six vols pour le LauncherOne de Virgin Orbit. La mission spatiale Start me up, associant l’agence spatiale britannique, Virgin Orbit et le Spaceport des Cornouailles, avait pour but de mettre en orbite neuf petits satellites de sociétés privées



- 1er février 2023 : La start-up franco-allemande "The Exploration Company" fondée en juillet 2021, lève 40 millions d'euros pour fournir une capsule spatiale à l'Europe. Celle-ci développe un vaisseau, Nyx, qui permettra de transporter du fret et ensuite des humains vers les stations orbitales et futures bases lunaires.



- 7 février 2023 : SpaceX met en orbite de transfert géostationnaire le satellite espagnol de télécommunication Amazonas Nexus. C'est une mission devenue ordinaire pour SpaceX mais qui marque une étape symbolique : le 200e succès de la fusée Falcon 9.



- 16 février 2023 : 55 pays du continent africain créent l'Agence spatiale africaine (AfSA).



- 17 février 2023 : Le lanceur spatial japonais de nouvelle génération H3, qui devait connaître son vol inaugural a échoué à décoller en raison d'une apparente défaillance de ses propulseurs d'appoint (boosters).



- 21 février 2023 : L’entreprise Iwaya Giken a présenté sa dernière innovation, une capsule capable de voler à plusieurs dizaines de kilomètres d’altitude et d’offrir une vue imprenable sur l’espace.



- 27 février 2023 : Les quatre astronautes de l'équipage Crew-6, les américains Stephen Bowen et Warren Hoburg, l’émirati Sultan al-Neyadi et le russe Andrey Fedyaev s’envolent à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX à destination de l’ISS. Les astronautes sont entrés le 3 mars dans la Station spatiale internationale (ISS) pour une mission de six mois.



- 15 mars 2023 : Le prototype de la nouvelle combinaison spatiale, plus mobile et permettant des mouvements plus amples, développé par l'entreprise Axiom Space pour la Nasa, qui sera portée par les prochains astronautes sur la Lune, a été dévoilé.



- 15 mars 2023 : En panne de financement, Virgin Orbit suspend son activité. Virgin Orbit, qui propose des lancements à bord d'une micro-fusée larguée à haute altitude par un Boeing 747, vit depuis de longs mois sous perfusion du groupe Virgin.



- 21 mars 2023 : Innospace, une start-up spatiale sud-coréenne, a déclaré que son lanceur d'essai suborbital HANBIT-TLV a réussi son vol, devenant la première fusée spatiale civile du pays.



- 23 mars 2023 : La start-up californienne Relativity Space, fondée à Los Angeles en 2015, a procédé au vol inaugural de son microlanceur bi-étages Terran 1. Ce dernier est le premier lanceur au monde en majeure partie fabriqué en impression 3D (à 85%, avec l’objectif d’atteindre à terme 95%), et le premier à utiliser du gaz naturel liquéfié (GNL), composé à 97% de méthane liquide, mélangé à de l’oxygène liquide.



- 02 avril 2023 : Au cours de son premier vol opéré, la société chinoise Space Pioneer a fait d’une pierre deux coups avec sa fusée Tianlong-2. D’une part, elle est devenue la première entreprise privée à atteindre avec succès l’orbite lors de sa première tentative. D’autre part, il s’agit de la première entreprise chinoise à atteindre l’orbite avec une fusée à propergol liquide.



- 04 avril 2023 : Virgin Orbit se déclare en faillite se plaçant sous le régime américain des faillites (chapitre 11) en vue d'une mise en vente, a annoncé la société.



- 19 avril 2023 : 66e sortie russe dans le cadre du projet ISS et la première en 2023. Pour Sergueï Prokopyev, c'était la quatrième sortie d'une carrière spatiale, pour Dmitry Peteline la deuxième. Au cours d'une sortie dans l'espace d'une durée de 7 heures 55 minutes (qui avait commencé à 4h40, heure de Moscou), les cosmonautes ont préparé un échangeur de chaleur à rayonnement supplémentaire sur le petit module de recherche Rassvet pour le transfert vers le module de laboratoire polyvalent de Naouka.



- 20 avril 2023 : A 15h30 (heure française) depuis la base Starbase au Texas la fusée, réutilisable, la plus puissante au monde a décollé. Le lanceur Starship, 120 m de haut, est la plus grosse et la plus puissante des fusées jamais construites avec ses 33 moteurs du premier étage et ses 7 600 tonnes de poussées capables de soulever les 5 000 tonnes de l’ensemble (soit 20 A380).

Malheureusement, la fusée a explosé en vol trois minutes après son décollage à plus de 37 000 mètres à une vitesse de 1 700 km/heure.



- 26 avril 2023 : La start-up japonaise iSpace rate son atterrissage sur la Lune, elle tentait de devenir la première entreprise privée à réussir un tel exploit.



- 26 avril 2023 : Après près de deux ans, l’avion spatial de Virgin Galactic revient dans le ciel. L’avion a décollé de Spaceport America et a ensuite largué le vaisseau spatial à une altitude d’environ 14 kilomètres.



- 01 mai 2023 : SpaceX fait enfin décoller sa fusée géante Falcon 9 Heavy et déploie trois nouveaux satellites dont celui de télécommunications ViaSat-3 Americas. C'est le plus gros satellite existant à l'heure actuelle avec un poids de 5 tonnes et demi et la taille d'un autobus.



- 10 mai 2023 : Vast, une société privée spécialisée dans l’aérospatial, a dévoilé VHaven-1, son projet de mettre en orbite sa propre station spatiale à des fins commerciales. Le lancement, prévu pour le mois d’août 2025, sera possible grâce à un partenariat avec SpaceX.



- 19 mai 2023 : Deux ans après avoir attribué un premier contrat à SpaceX, la Nasa a annoncé avoir choisi l'entreprise spatiale américaine Blue Origin pour construire un deuxième système d'alunissage, destiné à transporter des astronautes jusque sur la surface de la Lune.



- 21 mai 2023 : Envoi de la mission Ax-2, deuxième mission spatiale civile menée conjointement par SpaceX et Axiom Space. Il s’agit de transporter des touristes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) pour un séjour de quelques jours. Peggy Whitson officiera comme commandant de bord. Elle encadrera par ailleurs l’Américain John Shoffner, qui occupe le poste de pilote et Ali Alqarni et Rayyanah Barnawi. Ces deux Saoudiens sont les spécialistes de mission.



- 25 mai 2023 : La Corée du Sud a lancé sa fusée de conception nationale baptisée Nuri avec à son bord "un satellite de type commercial", un tournant pour le programme spatial sud-coréen.



- 25 mai 2023 : Un vaisseau, non habité, de l'entreprise de tourisme spatial Virgin Galactic a atteint l'espace pour la première fois en près de deux ans, a annoncé la société fondée par le milliardaire Richard Branson.



- 30 mai 2023 : On savait que la Chine avait des vues sur le tourisme spatial, maintenant c’est chose faite ! C’est un civil, professeur à l'Université d'aéronautique et d'astronautique de Pékin qui évolue en orbite au côté du commandant de la mission Shenzhou-16 Jing Haipeng et de l'astronaute Zhu Yangzhu.



- 30 mai 2023 : Depuis l’amarrage réussi du vaisseau Shenzhou-16 et son équipage de 3 personnes à la station spatiale chinoise, ce 30 mai 2023 à 10h29, il y a 17 humains en orbite en même temps (six citoyens chinois, cinq Américains, trois Russes, deux Saoudiens et un Émirati). Une première dans l’histoire de l’exploration spatiale.



- 29 juin 2023 : Quatre passagers ont embarqué dans le vaisseau de Virgin Galactic : Walter Villadei, un colonel de l’armée de l’air italienne, Angelo Landolfi, médecin et lieutenant-colonel de l’armée de l’air italienne, et Pantaleone Carlucci, chercheur au Conseil national de la recherche italien. L’équipage italien était accompagné de Colin Bennett, le propre instructeur d’astronautes de Virgin Galactic, qui évaluera l’expérience de vol pendant la mission. Le vaisseau a dépassé les 80 kilomètres d'altitude, la limite marquant le début de l'espace selon l'armée américaine.