Tourisme : un été (juillet, août) historique en Auvergne

"Historique" , c'est le mot qui est revenu à plusieurs reprises dans la bouche des professionnels du tourisme auvergnats lors de la conférence de presse bilan de la saison touristique en Auvergne.



Laurent Wauquiez, Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne cache pas sa satisfaction : "le bilan est extrêmement intéressant sur les deux mois d'été".



Selon les chiffres déroulés lors du point presse, 8 professionnels du tourisme sur 10 jugent bonne ou très bonne cette saison, " un taux plus élevé que la moyenne régionale et nationale" souligne Laurent Wauquiez.



Concernant l'hébergement, les taux d'occupation ont flirté avec les 73% contre un taux régional de 61%. "Les visiteurs ont recherché des hébergements différents. C'est une des caractéristiques de la région auvergnate, avec de nombreux gîtes " et pour lesquels les taux d'occupation ont grimpé à 77%.



Pour l'hôtellerie, il atteint presque les 70%, là aussi au-dessus des moyennes régionales et nationales.