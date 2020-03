Touristes en galère : J.-B. Lemoyne lance SOSuntoit, le "Airbnb" (gratuit) du MEAE solution d'hébergement solidaire pour les Français à rapatrier

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères annonce le lancement d’une solution web pour aider les Français en difficulté dans le monde : www.sosuntoit.com. Ceci en raison de la situation d’une gravité inédite créée par la crise du coronavirus, qui passent notamment par une réduction drastique des déplacements à tous, en France, en Europe et à l’international.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 19 Mars 2020

Aux Français actuellement en déplacement temporaire à l’étranger, nous leur recommandons de prendre toutes les mesures nécessaires pour rentrer rapidement en France, dit le communiqué.



Pour les y aider, le ministère chargé des transports a demandé aux compagnies aériennes de maintenir au maximum leurs lignes ouvertes vers la France et de modérer leurs prix.



Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, avec l’ensemble des postes diplomatiques et consulaires, est pleinement mobilisé pour obtenir l’autorisation de liaisons aériennes spéciales et pour que ces liaisons aériennes spéciales puissent être assurées par des vols commerciaux. Ces démarches ont déjà porté leurs fruits en plusieurs endroits.

service d’urgence de mise en relation de français bloqués à l’étranger en situation de difficulté et des français établis hors de France se portant volontaires pouvant les accueillir.



Ce service d’entraide, pour proposer un hébergement ou pour en demander un, est disponible à l’adresse web suivante :



Il a été mis en place en quelques heures grâce à la solidarité d’experts du web et d’entrepreneurs,sous l’égide du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, grâce à l’engagement de la Fédération internationale des Accueils Français et francophones à l’étranger (FIAFE).



Pour l'instant et à l'heure où nous mettons en ligne (19h18), le site ne semble plus fonctionner (déjà victime de son succès ? Nous venons d'essayer avec le .com et non .fr comme communiqué et là ça marche... ;)) Pour nos compatriotes qui sont en attente d’un vol et qui ne disposent pas d’hébergement, nous venons de mettre en place unen situation de difficulté et des français établis hors de France se portant volontaires pouvant les accueillir.Ce service d’entraide, pour proposer un hébergement ou pour en demander un, est disponible à l’adresse web suivante : www.sosuntoit.com Il a été mis en place en quelques heures grâce à la solidarité d’experts du web et d’entrepreneurs,sous l’égide du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, grâce à l’engagement de la Fédération internationale des Accueils Français et francophones à l’étranger (FIAFE).

Lu 195 fois

Notez





Dans la même rubrique : < > Le MEAE lance un service Sosuntoit.fr pour les Français coincés à l'étranger Grèce : fermeture de l'ensemble des hôtels jusqu'à la fin du mois d'avril 2020