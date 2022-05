Tout nu et tout bronzé... France 4 Naturisme s’affiche contre les fausses idées

Au total, ce sont 120 faces et 4 affiches différentes qui seront déployées du 9 au 15 mai dans la centaine de stations de métro de la capitale afin de revendiquer fièrement les valeurs naturistes.



Nature et défense de l’environnement, liberté, et besoin d’évasion : une campagne qui prône la tendance du naturisme et met en valeurs la richesse des sites France 4 Naturisme.



« Le naturisme fait de plus en plus d’adeptes. Il y a encore des fausses idées autour de cette pratique et nous souhaitons faire changer les mentalités.



C’est pour cela que nous avons choisi de mettre en avant nos valeurs dans cette campagne publicitaire. Nous avons hâte d’accueillir de nouveau l’ensemble de nos clients européens, et aussi de partager notre engouement avec un nouveau public, dans cet état d’esprit de convivialité et d’ambiance familiale qui nous caractérise si bien », déclare Jean-Guy Amat https://fr.linkedin.com/in/jean-guy-amat-63373434 , gérant de France 4 Naturisme.