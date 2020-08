Trains de nuit : un collectif d'usagers rassemble presque 200 000 signatures

Les trains de nuit ont quasiment tous disparu des réservations de la SNCF et pour cause, le réseau a été quasiement entièrement démentelés.



Voulant relancer ce mode de transport, le collectif d'usagers "Oui au train de nuit !" a lancé une pétition, rassemblant déjà plus de 196 000 signatures.



Cette initiative, en plus de l'envoi de nombreux courriers aux élus locaux, tente à ne pas faire passer dans l'oubli les récentes déclarations du président de la République.



Emmanuel Macron a déclaré le 14 juillet 2020 " on va redévelopper les trains de nuit, on va redévelopper les petites lignes de train, parce que tout ça ça permet de faire des économies et ça permet de réduire nos émissions. "