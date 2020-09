Transavia France ouvre 5 nouvelles lignes en France

Transavia France amorce son déploiement sur le réseau domestique avec l’annonce de cinq premières lignes depuis ses bases de Paris-Orly et Nantes.



C’est une nouvelle étape pour la compagnie aérienne qui annonce ce mardi 15 septembre 2020 l’ouverture de cinq liaisons entre Paris-Orly et Biarritz et entre Nantes Atlantique et Montpellier, Marseille, Toulouse et Nice, pour des départs à compter du 2 novembre 2020.