Transition écologique : ne pas mettre tous les milliards dans le même panier 🔑

On le répète, les enjeux de pouvoir disposer des nouveaux carburants, notamment dans le transport aérien, sont majeurs. C’est maintenant qu’il faut, là aussi, sortir les milliards.



Et suivant que cela soit tel ou tel ministre qui s’exprime, on n’est pas bien sûr que l’Etat soit déterminé à subventionner une partie de cette transition écologique.



Accrochons-nous pour espérer, à ce qu’a déclaré le ministre de l’Industrie Roland Lescure lors de la réunion des acteurs de la filière aérienne et aéronautique le 14 février dernier au ministère de la Transition Ecologique : "On est bien conscients que tout cela ne se fera pas sans appui public".



Il faut investir et accélérer. Une très grosse bataille commerciale de l’énergie du futur a commencé et les Américains mettent les moyens. La France et l’Europe doivent réagir très vite pour pouvoir aussi disposer dans les années qui viennent de volumes significatifs.



Selon IATA les besoins en CAD* en 2050 pour le transport aérien seront de 450 milliards de litres par an, soit 1 500 fois ce qui a été produit l'année dernière.



* Carburants Durables d’Aviation (SAF en anglais)