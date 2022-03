Trenitalia étoffe son offre entre Paris et Lyon

Les TGV Frecciarossa propose 4 niveaux de confort : la classe Executive, la classe Business, agrémentée d’une collation de bienvenue offerte, la classe Standard, et enfin, la salle de réunion.



Les classes Standard et Business proposent, de plus, un choix gratuit d’atmosphère : l’Espace Silenzio, pour un voyage en toute tranquillité, et l’Espace Allegro, pour plus de convivialité.



Enfin, une connexion WiFi gratuite pour tous et un service de restauration à la place complètent l’offre.



A noter enfin que les réservations sont, dès à présent, ouvertes pour tous les trains Frecciarossa Paris-Lyon et Paris-Milan de cet été.