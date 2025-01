Tunnel Maroc-Espagne : une étude de faisabilité sur un projet à 30 milliards d’euros

Le projet de tunnel sous-marin entre l' Espagne et le Maroc vise à établir une liaison fixe à travers le, symbolisant une avancée significative vers l'intégration entre l'Europe et l'Afrique.Après plusieurs décennies de discussions et d'études, le projet a récemment été relancé, avec une attention particulière portée à sa faisabilité technique et financière. Les gouvernements espagnol et marocain ont exprimé leur engagement à explorer les, qui pourrait transformer les échanges entre les deux continents.Des études approfondies sont en cours pour évaluer les défis géologiques, environnementaux et économiques associés à la construction d'un tel tunnel.Si le projet se concrétise, il pourrait renforcer les, en facilitant le transport de personnes et de marchandises à travers le détroit de Gibraltar.