Tunnel entre l’Espagne et le Maroc : le projet relancé ?

Le projet était supervisé par la Société Espagnole d'Études pour la Communication Fixe à travers le Détroit de Gibraltar (SECEGSA) et son homologue marocain.



Les études techniques initiales ont révélé les défis considérables associés à la construction d'un tel tunnel, notamment en raison de la profondeur du détroit, des conditions géologiques complexes et des coûts financiers exorbitants.



En dépit de l'intérêt et du potentiel qu'un tel lien pourrait offrir, le projet a été retardé à plusieurs reprises, en grande partie à cause de ces obstacles techniques et des tensions géopolitiques.