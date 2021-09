Turquoise TO lance un challenge de ventes solidaire

Le challenge porte sur lesIl est valable sur toutes les destinations du TO, et concernent tous les dossiers confirmés avec un vol + hôtel, circuit ou croisière de 7 nuits minimum.sera remise aux participants lors de la livraison du carnet de voyage ou e-carnet.Elle sera doublée si la vente est réalisée sur Myturquoise.pro et sur les destinations présentes dans le système de réservation.En bonus, les participants pourront choisir de soutenir une des trois associations suivantes :à l'Île Maurice qui préserve la faune et la flore ; sauve les espèces en danger ; restaure des forêts indigènes ; contribue aux emplois locaux et assure la protection des écosystèmes.en Polynésie qui protège et soigne les tortues ; réalise des campagnes de nettoyage des plages ; propose des programmes éducatifs de sensibilisation aux causes environnementales et assure la protection des écosystèmes.en République Dominicaine qui accueille les orphelins, enfants abandonnés ou victimes d'abus ; prend en charge l'hébergement et les soins de santé ; propose des programmes d'éducation soutien scolaire et aide à l'insertion professionnelle.