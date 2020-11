UMIH : "nous appelons tous nos adhérents à manifester partout en France"

TourMaG.com - La réouverture des stations de ski parait bien compromise...



Laurent Duc : Je ne sais pas. Elles ont un lobbying très puissant.



A la différence d'autres acteurs du tourisme, les stations sont représentées par des élus de la République. La pression est bien plus grande.



TourMaG.com - Quelle est la situation des hôteliers en France ?



Laurent Duc : Actuellement 50% des hôtels sont fermés, avec un taux de remplissage qui oscille entre 5 et 10%.



Nous avons fait de multiples propositions à l'Etat pour loger des malades du covid-19, des cas contacts, des femmes battues, etc. Nous n'avons personne dans les hôtels, nous n'avons jamais eu aucune réponse.



L'Etat ne joue pas le jeu. Aujourd'hui les cantines sont ouvertes partout et même dans les administrations publiques, mais nous les hôteliers nous devons faire le service en chambre.



Cela me fait doucement rire, car le room-service ne concerne pas les établissements un ou deux étoiles.



Le gouvernement se base sur des études américaines pour montrer que les clusters sont formés dans les restaurants et les bars, mais en France ce n'est pas le cas.



Les Américains ne consomment pas comme nous. Dans 80% de leurs restaurants, ils ont un système de buffet, où les clients se rendent pour se servir, ce n'est pas notre système.



Il faut arrêter de regarder les études américaines.