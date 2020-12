UNESCO : la Montagne Pelée en Martinique sera fixée d'ici janvier 2021

Le périmètre du Bien « Les forêts et volcans de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique », proposé à l’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, se compose de quatre massifs : le Mont Conil, la Montagne Pelée, les Pitons du Carbet et le Morne Jacob.



Si cette candidature est validée, la Martinique sera ainsi élevée au rang des « Merveilles du Monde ».



Karine Mousseau, Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme, commente : « Ce projet d’inscription de la Martinique au Patrimoine Mondial de l’UNESCO est une démarche collective. Avec ce projet de candidature, c’est toute la Martinique et la richesse inestimable de notre territoire qui sont mis en avant. Nous sommes très fiers du travail mené par la Collectivité Territoriale de Martinique et le Parc Naturel de Martinique. Le Comité Martiniquais du Tourisme soutient ce projet qui aboutira à une reconnaissance internationale et permettra à la Martinique de jouer un rôle essentiel dans la sensibilisation à la préservation du patrimoine et augmentera à termes son attractivité touristique ».