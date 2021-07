USA : le 4 juillet 2021 n'a pas été la libération du voyage pour les Américains...

L'Europe et la France ont tout fait pour montrer patte blanche et convaincre les USA de rouvrir leurs frontières avec le Vieux Contient et pour le moment cela a échoué.Après avoir classé les Etats-Unis comme pays verts, les Européens ont clamé auprès de Joe Biden le président américain une réciprocité des mesures, puis auprès d'Antony Blinken, le secrétaire d'Etat, en vain. Malheureusement l'effet à pschitt.Devant plus d'un millier de personnes, Joe Biden a pris la parole lors d'un discours se voulant optimiste,