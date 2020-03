Ukraine : plus de vols commerciaux dès le 17 mars minuit

La fermeture des frontières se poursuit.



L'Ukraine vient d'annoncer l'interdiction d’entrée sur le territoire ukrainien pour tous les ressortissants étrangers à compter du 16 mars 2020, minuit, et pour une durée de deux semaines. Seuls les étrangers titulaires de titres de séjour pourront franchir la frontière.



A compter du 17 mars à partir de minuit, et jusqu’au 3 avril, tous les vols commerciaux réguliers seront interrompus depuis et à destination de l’Ukraine.



Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères indique dans sa rubrique conseils aux voyageurs : "La température des voyageurs est mesurée à leur arrivée sur le territoire et les personnes présentant des symptômes seront placées en quarantaine.



Le ministère ukrainien de la santé demande par ailleurs aux personnes revenant de zones touchées par le virus de s’isoler à domicile pendant 14 jours."